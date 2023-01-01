WebCatalog
Ten Percent

Ten Percent

tenpercent.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ten Percent على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

التأمل، إزالة الغموض. دورات متعمقة حول إرساء العادات الصحية، والتوتر بشكل أفضل، وتحسين العلاقات، والمزيد. مُصمم خصيصًا لجميع مستويات تجربة التأمل، بدءًا من المبتدئين الفضوليين والمتشككين الذين لا يهدأون وحتى المتأملين لسنوات عديدة • ابدأ اليوم النسخة التجريبية المجانية لمدة 7 أيام

الموقع الإلكتروني: tenpercent.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ten Percent. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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