Prenatal Yoga - Down Dog

مع يوجا ما قبل الولادة، يمكنك الحصول على ممارسة يوجا جديدة تمامًا قبل الولادة في كل مرة تأتي فيها إلى بساطك. على عكس مقاطع الفيديو المسجلة مسبقًا، لن تجعلك يوجا ما قبل الولادة تمارس نفس روتين اليوجا مرارًا وتكرارًا، لذا يمكنك جعل هذه عادة صحية يومية أثناء الحمل ولن تشعري بالملل منها!

الموقع الإلكتروني: downdogapp.com

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