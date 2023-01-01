DailyHabits

أبسط متتبع للعادة على هذا الكوكب. وأخيرًا، أداة تعقب العادات التي تساعدك على القيام بالمزيد، من خلال القيام بعمل أقل.

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