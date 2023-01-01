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Wealthfront

Wealthfront

wealthfront.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Wealthfront على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

افعل أقل واكسب المزيد مع Wealthfront. تساعد تقنيتنا على تسهيل زيادة عوائدك إلى الحد الأقصى، وخفض الضرائب، وبناء الثروة دون عناء.

الموقع الإلكتروني: wealthfront.com

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