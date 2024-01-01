Peak Design
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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Everyday bags, travel bags, camera accessories: as leaders in carry, we design gear that helps you transport and manage your stuff. We're 100% crowdfunded, and we're on a mission to do right by our people and our planet.
الموقع الإلكتروني: peakdesign.com
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