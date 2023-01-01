WebCatalog
Woot

Woot

woot.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Woot على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

نحن موقع الصفقات اليومية الأصلي، مع أسعار منخفضة للغاية على الأشياء التي تحتاجها والأشياء التي لم تكن تعلم حتى أنك بحاجة إليها. تسوق مئات العروض على الأجهزة الإلكترونية، ومنتجات المنزل والمطبخ، والمعدات الرياضية والخارجية، والقمصان الأصلية وغيرها الكثير. هناك شيء جديد كل يوم على Woot! التطبيق، مع مبيعات جديدة، وعروض التطبيقات الحصرية، واستطلاعات الرأي، والمحادثات اليومية من شخصياتنا، مورتيمر ومونتي. بالإضافة إلى أن أعضاء Amazon Prime يحصلون على شحن قياسي مجاني على Woot!

الموقع الإلكتروني: woot.com

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