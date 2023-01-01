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Wirecutter

Wirecutter

nytimes.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Wirecutter على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يقوم Wirecutter باختبار ومراجعة أفضل التقنيات والأجهزة والمعدات والمزيد. يمكنك الوثوق بالصحفيين والعلماء والخبراء المخضرمين لدينا للعثور على أفضل الأشياء.

الموقع الإلكتروني: nytimes.com

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