WebCatalog
Gaia

Gaia

gaia.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gaia على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تقدم Gaia أكبر مورد عبر الإنترنت لمقاطع الفيديو التي تعمل على توسيع الوعي - أكثر من 8000 فيلم إعلامي وتنويري، وعروض أصلية، ودروس اليوغا والتأمل، والمزيد لن تجدها في أي مكان آخر.

الموقع الإلكتروني: gaia.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Gaia. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Luminary

Luminary

luminarypodcasts.com

Glo

Glo

glo.com

Siliconera

Siliconera

siliconera.com

Prenatal Yoga - Down Dog

Prenatal Yoga - Down Dog

downdogapp.com

LeadGraph

LeadGraph

leadgraph.com

Yoga International

Yoga International

yogainternational.com

Yoga - Down Dog

Yoga - Down Dog

downdogapp.com

Shortform

Shortform

shortform.com

The Seattle Times

The Seattle Times

seattletimes.com

Graph

Graph

mygraph.ca

BeFunky

BeFunky

befunky.com

Hungama

Hungama

hungama.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية