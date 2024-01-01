Tidelift

Tidelift

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الموقع الإلكتروني: tidelift.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tidelift على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Reduce security risk from bad open source packages and ensure the packages you rely on keep getting better.

الموقع الإلكتروني: tidelift.com

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