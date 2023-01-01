WebCatalog

McAfee MVISION Cloud

McAfee MVISION Cloud

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الموقع الإلكتروني: mcafee.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من McAfee MVISION Cloud على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعمل McAfee® MVISION Cloud على حماية البيانات وإيقاف التهديدات في السحابة عبر SaaS وPaaS وIaaS من نقطة تنفيذ واحدة سحابية أصلية.

الموقع الإلكتروني: mcafee.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ McAfee MVISION Cloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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