يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من McAfee MVISION Cloud على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

تعمل McAfee® MVISION Cloud على حماية البيانات وإيقاف التهديدات في السحابة عبر SaaS وPaaS وIaaS من نقطة تنفيذ واحدة سحابية أصلية.

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