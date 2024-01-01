Arize AI

Arize AI

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الموقع الإلكتروني: arize.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Arize AI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Arize AI عبارة عن منصة لرصد الذكاء الاصطناعي وتقييم LLM تم تصميمها لتمكين الذكاء الاصطناعي الأكثر نجاحًا في الإنتاج.
الفئات:
Software Development
MLOps Platforms

الموقع الإلكتروني: arize.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Arize AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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