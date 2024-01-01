قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Deploy your ML models in hours instead of weeks. Preloop translates your experimental scripts into production ML services, and provides built-in observability, versioning, and more.

الموقع الإلكتروني: preloop.com

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