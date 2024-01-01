بدائل - Snowplow

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسات، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar ف...

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Mixpanel هي شركة خدمات تحليلات الأعمال. فهو يتتبع تفاعلات المستخدم مع تطبيقات الويب والهاتف المحمول ويوفر أدوات للتواصل المستهدف معهم. تحتوي مجموعة أدواتها على اختبارات A/B داخل التطبيق ونماذج استطلاع المستخدمين. تُستخدم البيانات التي تم جمعها لإنشاء تقارير مخصصة وقياس تفاعل المستخدمين والاحتفاظ به...

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

منصة تحسين التحويل والتخصيص. قم بقياس المقاييس الرئيسية لموقعك على الويب، وافهم سلوك زوار موقعك عبر الإنترنت، وامنحهم تجربة موقع ويب مخصصة لتعزيز التحويلات.

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Amplitude عبارة عن منصة لتحليل المنتجات تساعد الشركات على تتبع الزائرين بمساعدة التحليلات التعاونية. يستخدم النظام الأساسي التقارير السلوكية لفهم تفاعلات المستخدمين مع المنتجات ويوفر رؤى لتسريع العمل على أساس الوقت الفعلي.

OpenText

OpenText

opentext.com

شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...

Pendo

Pendo

pendo.io

Pendo هو مسلسل تلفزيوني درامي كيني يُبث على قناة NTV وتم عرضه لأول مرة في 3 ديسمبر 2014. المسلسل من تأليف جريس دانيل، وإنتاج وتوزيع DIL Pictures.

FullStory

FullStory

fullstory.com

FullStory عبارة عن منصة تحليلات للتجربة الرقمية الخاصة بك لمسارات التحويل السريعة وإعادة التشغيل المثالية للبيكسل والأحداث المخصصة والخرائط الحرارية والبحث المتقدم وأدوات التطوير والمزيد.

PostHog

PostHog

posthog.com

حزمة تحليلات المنتج ذاتية الاستضافة، لنشرها على البنية الأساسية لديك.

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

مراقبة الواجهة الأمامية الحديثة وتحليلات المنتج. يجمع LogRocket بين إعادة تشغيل الجلسة ومراقبة الأداء وتحليلات المنتج - مما يمكّن فرق البرامج من إنشاء تجربة مثالية لمنتجات الويب والهواتف المحمولة

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية، مثل القيمة الدائمة للحملة، أو معدل التراجع لكل قناة تسويقية. لا يوجد إعداد. لا يوجد رمز. حاول مجانا

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat عبارة عن منصة جميلة ومرنة وقوية لنجاح العملاء. العملاء 360، والنتائج الصحية، وكتب قواعد اللعبة، وبوابات العملاء، والمزيد.

Smartlook

Smartlook

smartlook.com

تحليل سلوك المستخدم بطرق لم تكن ممكنة من قبل. Smartlook هو قطعة اللغز المفقودة في تحليل سلوك المستخدم. احصل على رؤى نوعية حقيقية تساعدك على تحسين تطبيق الهاتف المحمول وموقع الويب الخاص بك.

Lucky Orange

Lucky Orange

luckyorange.com

وقت أقل في معالجة الأرقام، مزيد من الوقت في تنمية أعمالك. قم بتحسين معدل التحويل لموقع الويب الخاص بك باستخدام مجموعة الأدوات لدينا بما في ذلك الخرائط الحرارية الديناميكية وتسجيلات الجلسة والدردشة المباشرة.

Dragonfly AI

Dragonfly AI

dragonflyai.co

قم بتحسين أداء المحتوى الخاص بك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. تعرض لك خرائط الحرارة التنبؤية الخاصة بنا على الفور ما يجذب انتباه جمهورك أولاً عبر أي محتوى، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، دون إبطائك. • احصل على رؤى في الوقت الفعلي تكشف ما يجذب انتباه عملائك حقًا • زيادة الكفاءات عبر...

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

أبميتريكا | تحليلات التطبيقات والتسويق في منصة واحدة

Woopra

Woopra

woopra.com

قم بتحليل وتصور رحلة العميل بأكملها بدءًا من اللمسة التسويقية الأولى وحتى استخدام المنتج. قم بالتسجيل في خطتنا المجانية اليوم.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

قم بتحسين الإيرادات والتحويل والمشاركة من خلال منصة تحليلات التجربة الرقمية الأكثر اكتمالاً في العالم.

Heap

Heap

heap.io

تقدم Heap طريقة أكثر ذكاءً لبناء المنتجات الرقمية. من خلال جمع البيانات الشاملة والعمليات المنظمة، تساعد Heap مديري المنتجات على فهم مستخدميهم، واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، وصياغة تجارب رقمية مبهجة.

flowpoint.ai

flowpoint.ai

flowpoint.ai

التحليلات صعبة. نحن نجعل الأمر سهلا. استفد من الذكاء الاصطناعي لتحسين التحويلات، وتحديد أولويات الحلول المؤثرة، وتعزيز عائد الاستثمار من خلال القرارات المستندة إلى البيانات. اكتشف رؤى قابلة للتنفيذ لإطلاق العنان لإمكانات موقع الويب الخاص بك.

Flywheel

Flywheel

getflywheel.com

منصة استضافة وكالة WordPress الكل في واحد. قم بإدارة مواقع WordPress الخاصة بعملائك في مكان واحد، واحصل على إيرادات متكررة، وأسعدهم باستمرار.

Stormly

Stormly

stormly.com

حوّل بياناتك إلى رؤى بنقرة واحدة 🤯. أنشئ لوحة المعلومات الخاصة بك واكتشف الأنماط في بيانات منتجك على الفور.

UserVoice

UserVoice

uservoice.com

برنامج تعليقات مستخدمي B2B لمساعدتك على الاستماع إلى عملائك وتوجيههم، وتحديد أولويات ميزات المنتج المهمة، والابتكار بكفاءة.

Whatfix

Whatfix

whatfix.com

Whatfix عبارة عن نظام أساسي قائم على SaaS يوفر إرشادات داخل التطبيق ودعم الأداء لتطبيقات الويب ومنتجات البرامج. يساعد Whatfix الشركات على إنشاء إرشادات تفاعلية تظهر ضمن تطبيقات الويب. لدى Whatfix مكاتب في سان خوسيه، كاليفورنيا وبنغالورو، الهند.

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

قم بتحسين موقع الويب الخاص بك باليقين، وليس الافتراض تعرف على ما يحدث في كل نقطة اتصال في رحلة المستخدمين. لا التخمين المطلوبة.

Totango

Totango

totango.com

Totango هو أحد برامج نجاح العملاء الذي يساعد المؤسسات على تحقيق نمو في الإيرادات وتقليل التقلبات مع التركيز على رحلة عميل SaaS. تجربة توتانجو مجانا.

June

June

june.so

يونيو عبارة عن تحليلات منتج خفيفة الوزن لـ B2B SaaS. احصل على رؤى قابلة للتنفيذ وتقارير مصممة خصيصًا في ثوانٍ، وليس ساعات.

Kissmetrics

Kissmetrics

kissmetrics.io

مما يتيح لك المعرفة التي تحتاجها لاتخاذ قرارات أفضل. Kissmetrics عبارة عن منصة للتحليلات القائمة على السلوك وأتمتة البريد الإلكتروني. تم تصميمه لمساعدة فرق المنتجات والمسوقين في الحصول على المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم وتنميتهم.

Keen

Keen

keen.io

Keen عبارة عن منصة بث أحداث مُدارة بالكامل ومبنية على Apache Kafka. ابدأ البث خلال دقائق مع 30 يومًا مجانًا.

Usermaven

Usermaven

usermaven.com

تم إجراء تحليلات موقع الويب والمنتجات بشكل صحيح - أخيرًا! يلتقط تتبع Spotless™ من Usermaven جميع الأحداث تلقائيًا، مما يزيل الاعتماد على المطورين ويجعله أداة التحليل الأسهل للمسوقين وأفراد المنتج.

UXCam

UXCam

uxcam.com

UXCam عبارة عن منصة تحليلية شاملة لتطبيقات الهاتف المحمول تمكن الشركات من فهم سلوك المستخدم. بدأت UXCam كحل لإعادة تشغيل الجلسة والخريطة الحرارية، لكننا أدركنا أن هناك الكثير من الأسئلة التي لا تستطيع البيانات النوعية وحدها الإجابة عليها. لذلك قمنا بدمج تفاصيل البيانات النوعية مع تأثير البيانات الكم...

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