أدوات اختبار البرمجيات - التطبيقات الأكثر شعبية
تزود برامج اختبار البرمجيات فرق التطوير بالطرق والأدوات اللازمة لتقييم جودة مشاريع تطوير البرمجيات وتعزيزها. تساعد هذه الأدوات الفرق على تحديد ما إذا كان البرنامج قابلاً للاستخدام ويعمل بشكل صحيح ويلبي أهدافهم ويتوافق مع المتطلبات العامة. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تشتمل أدوات اختبار البرامج على حلول إدارة الاختبار مثل تتبع الأخطاء وبرامج إدارة المشاريع. توفر بعض الحلول ميزات تعمل على تحسين التعاون بين مختبري البرامج والمطورين. لتتبع أنشطة الاختبار وتحليل النتائج، توفر معظم الحلول التقارير ولوحات المعلومات بمقاييس ومؤشرات أداء رئيسية محددة مسبقًا. يعد التكامل مع أدوات الاختبار أو حلول التطوير الأخرى ميزة أساسية أيضًا. يدعم هذا التكامل الأنشطة الأساسية الأخرى في دورة حياة التطوير، مثل أتمتة البناء والتسليم المستمر والنشر المستمر.
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Postman Web
postman.com
Postman يجعل تطوير واجهة برمجة التطبيقات أمرًا سهلاً. يوفر نظامنا الأساسي الأدوات اللازمة لتبسيط كل خطوة من خطوات عملية إنشاء واجهة برمجة التطبيقات (API) وتبسيط التعاون حتى تتمكن من إنشاء واجهات برمجة تطبيقات أفضل بشكل أسرع.
UserTesting
usertesting.com
اختبار قابلية الاستخدام وأدوات البحث لتحسين تجربة العملاء عبر الإنترنت من UserTesting، منصة Human Insight. برنامج صناعة تجربة العملاء رقم 1 من G2.
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack عبارة عن منصة اختبار سحابية للويب والهواتف المحمولة تمكن المطورين من اختبار مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم عبر المتصفحات حسب الطلب وأنظمة التشغيل والأجهزة المحمولة الحقيقية، دون مطالبة المستخدمين بتثبيت أو صيانة معمل داخلي للأجهزة الافتراضية أو الأجهزة أو المحاكيات. لد...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسات، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar ف...
Qase
qase.io
مساحة عمل واحدة للاختبارات اليدوية والآلية. نظام إدارة الاختبار لفرق التطوير وضمان الجودة يساعد على تعزيز جهود اختبار البرامج.
Userfeel
userfeel.com
أداة اختبار المستخدم للدفع الفوري دون الحاجة إلى اشتراك أو رسوم شهرية. احصل على رؤى أفضل من فريقنا من المختبرين ذوي الجودة العالية مقابل 30 دولارًا فقط لكل مختبر.
Sauce Labs
saucelabs.com
أكبر سحابة اختبار مستمر في العالم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول. قم بالوصول إلى متصفحات الويب ومحاكيات الأجهزة المحمولة وأجهزة المحاكاة والأجهزة المحمولة الحقيقية.
Browserling
browserling.com
اختبار عبر المتصفح عبر الإنترنت.
TestProject
testproject.io
أتمتة الاختبار مجانًا للجميع. المجتمع مدعوم. TestProject عبارة عن منصة مجانية لأتمتة الاختبار الشامل لاختبارات الويب والجوال وواجهة برمجة التطبيقات (API) التي يدعمها مجتمع أتمتة الاختبار رقم 1.
GetWhy
getwhy.io
Get Why هي شركة رؤى من الجيل التالي. بدعم من Gen. AI، توفر منصة الرؤى الشاملة الخاصة بـ GetWhen رؤى للمستهلكين عالية الجودة بسرعة غير مسبوقة وبجزء بسيط من تكلفة شركات الرؤى التقليدية. تضع GetWhen فكرتك أو مفهومك أو محتواك التسويقي أمام جمهورك، وتجمع ردودهم على الفيديو في رؤى قابلة للتنفيذ. لقد قمنا ...
UserZoom
userzoom.com
تم إجراء بحث UX بشكل صحيح. باستخدام نظام UX Insights الخاص بـ UserZoom، يمكنك البحث بشكل أعمق وأسرع لتقديم تجارب رقمية فائقة طوال دورة حياة تطوير المنتج.
Rainforest QA
rainforestqa.com
تجمع منصة ضمان الجودة الخاصة بـ Rainforest بين التشغيل الآلي للاختبار بدون تعليمات برمجية وضمان الجودة الاحترافي لمساعدتك في إصدار برامج عالية الجودة.
Loadster
loadster.app
Loadster هو حل لاختبار التحميل السحابي المختلط لمواقع الويب والتطبيقات عالية الأداء. تحميل اختبار مواقعك للعثور على الاختناقات، وتحسين الاستقرار، وتحسين تجربة المستخدم.
LambdaTest
app.lambdatest.com
تطبيقات الهاتف المحمول من الجيل التالي وسحابة اختبار المتصفحات قدّم تجربة رقمية لا مثيل لها مع الجيل القادم لدينا منصة سحابية للاختبار مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ضمان تجربة مستخدم استثنائية عبر جميع الأجهزة والمتصفحات.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing هو حل اختبار جماعي يمكّن فرق ضمان الجودة والمنتج وتجربة المستخدم والهندسة والترجمة والفرق الرقمية من اختبار منتجاتهم وخبراتهم في أكثر من 189 دولة مع أكثر من 90.000 متخصص تم فحصهم بشكل احترافي والذين يختبرون استخدام أجهزة حقيقية في بيئات حقيقية على مئات من مجموعات الأجهزة . سنختبر ...
Userlytics
userlytics.com
استفد من منصة أبحاث المستخدم المتطورة لدينا وفريق عالمي يضم أكثر من 1.6 مليون شخص لتحسين تجربة العملاء والمستخدمين.
Waldo
waldo.com
Waldo هو الحل الوحيد للاختبار بدون تعليمات برمجية والذي تم إنشاؤه من الألف إلى الياء، دون الحاجة إلى البرمجة النصية، لتوسيع نطاق أتمتة الاختبار بكفاءة والتوقف عن الاختيار بين سرعة الإصدار وجودة المنتج.
Reflect
reflect.run
اختبار آلي سريع للغاية. يجعل برنامج Reflect اختبارات الانحدار سهلة الإنشاء وغير مؤلمة للحفاظ عليها. تستخدم الفرق ذات النمو المرتفع برنامج Reflect لاكتشاف الأخطاء دون إبطاء سرعة التطوير.
JunoOne
juno.one
العمل مع juno.one! اكتشف كفاءة العمل كما لم يحدث من قبل. juno.one هو حل ADLM من الدرجة الأولى لشركات تطوير البرمجيات وشركات توصيل البرامج ومتكاملي البرامج في جميع أنحاء العالم. في غضون 30 يومًا من الإصدار التجريبي المجاني، يمكنك إنشاء جميع أنواع المشاريع، والإشراف على الإدارة السليمة لعمليات الاختبا...
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur هو برنامج لاختبار البريد الإلكتروني يتيح لك التقاط البريد الإلكتروني واختباره، مما يساعدك على إنشاء منتجك واختباره وتقديمه.
Userback
userback.io
#1 منصة تعليقات المستخدم المرئية تعليقات المستخدم [@#!#+$?%] صعبة. ولهذا السبب يختار أكثر من 20000 فريق برمجيات برنامج Userback لأتمتة وتبسيط وتنظيم حلقات التعليقات الخاصة بهم، بدءًا من التجميع وحتى الإغلاق. - إثراء التعليقات من خلال الفيديو السياقي داخل التطبيق والتقاط الشاشة - إعطاء الأولوية للم...
Autify
autify.com
Autify عبارة عن نظام أساسي لأتمتة اختبار التعليمات البرمجية والذي يسمح لأي شخص بإجراء اختبار الأتمتة. ويستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) للحفاظ على سيناريوهات الاختبار.
Momentum Suite
momentumsuite.com
حل اختبار البرمجيات عبر النظام الأساسي E2E. نحن نعمل على إنشاء ملعب يتيح لك التركيز بشكل أكبر على سهولة الاستخدام بدلاً من مواجهة جهود الاختبار اليدوية والفردية.
Bird Eats Bug
birdeatsbug.com
Bird هو سكين الجيش السويسري لأدوات التقاط الشاشة. مما يجعل من السهل جدًا تسجيل الشاشة والميكروفون والكاميرا والتقاط لقطات الشاشة وإظهار عمليات الإعادة الفورية. إنها طريقة أسرع من كتابة رسائل بريد إلكتروني معينة والدعوة إلى اجتماع. لقد أنشأنا أيضًا ميزات خاصة بالفريق، مثل التقاط السجل الفني للإبلاغ ع...
RemotiveLabs
remotivelabs.com
طريقة أبسط لإنشاء نماذج أولية واختبار وبناء برامج المركبات! تعمل RemotiveLabs على تقليل التعقيدات في تطوير برمجيات السيارات، وتسهيل تجريد الأجهزة وتوفير بيئة أكثر مرونة مقارنة بالأدوات القديمة ذات اللغات الخاصة بالمجال والعمليات المقفلة. - استخدم لغة البرمجة المفضلة، على سبيل المثال. تقوم Python وRu...
Beta Testing
betatesting.com
توفر BetaTesting خدمات اختبار واقعية مع مجتمع يضم أكثر من 200000 مستخدم حول العالم. تتيح منصتنا للشركات الناشئة والشركات الكبيرة تصميم اختبارات لجمع التعليقات وتقارير الأخطاء ومقاطع فيديو قابلية الاستخدام وبيانات المستخدم الواقعية خلال جلسة واحدة أو تكرارات متعددة الأسابيع. يوفر فريقنا أيضًا خدمات م...
TestCaseLab
testcaselab.com
TestCaseLab هي أداة ويب متطورة لمهندسي ضمان الجودة اليدويين. قم بإدارة حالات الاختبار الخاصة بك بسهولة ودمجها مع الأخطاء أجهزة التتبع في مكان واحد!
Original Software
originalsoftware.com
تحظى منصة اختبار المؤسسات الخاصة بنا بثقة مئات الشركات في تقليل المخاطر الناجمة عن الأخطاء والتحديثات الفاشلة وتوفير ما يصل إلى 60% من الوقت المستغرق في الاختبار. انطلق إلى المستقبل باستخدام نظام أساسي واحد قوي لإدارة الاختبارات الخاصة بك والتقاطها وتشغيلها تلقائيًا عبر نظام تخطيط موارد المؤسسات (ER...
Testpad
testpad.com
Testpad عبارة عن أداة إدارة حالات اختبار بسيطة وجميلة تعمل على إعادة اختراع الاختبار اليدوي باستخدام نهج قائمة مرجعية فعال. أكثر ملاءمة من جداول البيانات. أكثر مرونة من إدارة الحالات ذات الوزن الثقيل. اقض وقتًا أقل في الكتابة، ووقتًا أطول في الاختبار الفعلي.
Testkube
testkube.io
Testkube عبارة عن منصة لتنسيق الاختبار توفر لوحة زجاجية واحدة لجميع أدوات الاختبار وتعريفات الاختبار والتشغيل والقياس وإعداد التقارير. والنتيجة هي جودة بناء أعلى وتكاليف أقل ووقت أسرع للتسويق. Testkube مخصص للمؤسسات المتوسطة والكبيرة التي تعمل على إنشاء تطبيقات سحابية أصلية.
Functionize
functionize.com
توفر Functionize منصة اختبار ذكية تتضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لأتمتة عملية اختبار البرامج المضنية. نحن نعمل مع فرق من جميع الأحجام ومجموعات المهارات لتحسين إنشاء الاختبار، والقضاء على تقلب الاختبار، وتسريع الإصدارات من خلال اختبار النطاق المرن في السحابة. من خلال اتباع نهج التعلم الآ...
Testuff
testuff.com
Testuff هو مزود خدمة إدارة الاختبار المستندة إلى SaaS لإدارة وتنفيذ اختبارات البرامج اليدوية والآلية والإبلاغ عن العيوب.
TestGrid
testgrid.io
البنية التحتية للاختبار والاختبار الشامل توفر Cloud TestGrid بنية تحتية آمنة وقابلة للتطوير للاختبار، وتستضيف أجهزة محمولة ومتصفحات حقيقية على السحابة أو داخل الشركة. باستخدام TestGrid، يمكن للمستخدمين أيضًا إجراء أتمتة اختبارية شاملة، بما في ذلك الاختبار بدون تعليمات برمجية مدعوم بالذكاء الاصطناعي،...
Kobiton
kobiton.com
Kobiton هي المنصة الرائدة لاختبار تطبيقات الهاتف المحمول للمؤسسات حتى تتمكن من تقديم تجارب جوال لا تشوبها شائبة لعملائها. يتم استخدام إدارة مختبر الأجهزة المرنة من Kobiton ومجموعة الجودة الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من قبل أكثر من 60.000 مطور ومختبر في جميع أنحاء العالم لتقديم الرؤى الأكثر س...
ProdPerfect
prodperfect.com
يعد ProdPerfect أول حل مستقل لاختبار الانحدار (E2E) يقوم ببناء مجموعات اختبار E2E وصيانتها وتطويرها بشكل مستمر من خلال التحليل المبني على البيانات والموجه آليًا لبيانات سلوك المستخدم المباشر. إنه الحل الوحيد المُدار بالكامل الذي يعالج الفجوات الحرجة في تغطية الاختبار، ويزيل أوقات تشغيل مجموعة الاختب...
BugBug
bugbug.io
يعد BugBug حلاً آليًا للاختبار منخفض التعليمات البرمجية لضمان الجودة والمختبرين والمطورين ومديري المنتجات. وهو يوفر أتمتة كاملة للاختبار الشامل لمواقع الويب وتطبيقات الويب. تتيح الأداة للمستخدمين أتمتة اختبارات الانحدار وتقليل التكاليف المرتبطة عادةً بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. تتيح واجهة ...
KTern.AI
ktern.com
KTern.AI هو شريك SAP Spotlight مع رؤية لإلهام وإضفاء الطابع الديمقراطي على التحول الرقمي المتمركز حول SAP كخدمة (DXaaS). من خلال منصة DXaaS Automation Platform، تضمن KTern.AI النجاح في استثمارات SAP لعملاء وشركاء المؤسسات. KTern.AI هي شركة عالمية رائدة في تقديم مكان عمل رقمي سحابي معرفي صناعي مع ذكا...
Loadmill
loadmill.com
تبسيط أتمتة الاختبار باستخدام نهج يعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (AI API): إعادة تعريف اختبار الويب والهاتف المحمول والتحميل. الحل الشامل لتسخير الذكاء الاصطناعي عبر دورة حياة اختبار التشغيل الآلي هو الحل الأمثل لأتمتة الاختبار. تلغي منصتنا الحاجة إلى الأجهزة المادية، مما يجعل العملية أكثر كفاءة وف...
HeadSpin
headspin.io
HeadSpin هي أول منصة للذكاء الاصطناعي للتجربة الرقمية في العالم تجمع بين البنية التحتية العالمية للأجهزة المستضافة على السحابة والمحلية وأتمتة الاختبار والأداء القائم على التعلم الآلي وجودة تحليلات الخبرة للجوال والويب والصوت والفيديو. تعمل HeadSpin على تمكين فرق الهندسة وضمان الجودة والعمليات والمن...
TestLodge
testlodge.com
أداة سهلة الاستخدام وفعالة لإدارة حالات الاختبار عبر الإنترنت لإدارة جهود الاختبار بطريقة بسيطة ومبسطة. يتيح TestLodge بسهولة الاستخدام لفرق ضمان الجودة إدارة حالات الاختبار وعمليات التشغيل الاختبارية الخاصة بهم بسهولة. من خلال الاختيار من بين العديد من عمليات التكامل الرائدة لتعقب المشكلات، يمكنك ر...
Cucumber
cucumber.io
يقوم الخيار بدمج المواصفات ووثائق الاختبار في وحدة واحدة متماسكة.
QA Touch
qatouch.com
QA Touch هي أداة متطورة لإدارة الاختبارات لفرق ضمان الجودة في جميع أنحاء العالم. نحن نؤمن بجعل عملك سهلاً وتوفير كل ما تحتاجه على منصة واحدة. باستخدام أداة إدارة حالات الاختبار الشاملة لدينا، سيكون تسريع الاختبارات والمشاريع أمرًا في غاية السهولة. تقدم QA Touch طريقة تنفيذ طبيعية وبديهية. نحن نعلم أ...
mabl
mabl.com
mabl هي منصة موحدة لأتمتة الاختبار مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تمكن الفرق من ضمان جودة وهدف ميزاتها الأكثر ابتكارًا، بما في ذلك تلك المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. من خلال الاختبار الشامل للويب والهاتف المحمول وواجهة برمجة التطبيقات (API) وإمكانية الوصول والأداء، يوفر mabl الأساس الموثوق الذ...
TestQuality
testquality.com
TestQuality هي أداة حديثة لإدارة الاختبار تم إنشاؤها بواسطة خبراء التطوير وضمان الجودة، مما يعزز أساليب الاختبار مثل Shift-left وBDD وTDD/ATDD والاختبار المستمر. إنه سريع وسهل الاستخدام وقوي ويتكامل بسلاسة مع Jira وGitHub وSelenium وJenkins والمزيد. تقدم TestQuality: - منصة لإدارة الاختبار على شبكة ...
Endtest
endtest.io
قد يكون إنشاء الاختبارات وصيانتها وتنفيذها أمرًا معقدًا ويستغرق وقتًا طويلاً. تتيح منصة Endtest ذات التعليمات البرمجية المنخفضة لأي شخص في فريقك إنشاء اختبارات تغطية عالية لتطبيقات الويب والهاتف المحمول دون خبرة هندسية متقدمة في ضمان الجودة.
Applitools
applitools.com
Applitools عبارة عن منصة لأتمتة الاختبار تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الفرق على تقديم تجارب رقمية لا تشوبها شائبة دون متاعب ممارسات الاختبار التقليدية. باستخدام Applitools Eyes وسحابة الاختبار من الجيل التالي، Ultrafast Grid، يمكن للمطورين ومهندسي ضمان الجودة إجراء اختبارات للتحقق بسرعة من وظائف ...
Cyara
cyara.com
تساعد منصة Cyara CX Assurance الحائزة على جوائز الشركات على تسريع تطوير تجربة العملاء، وزيادة الجودة عبر جميع القنوات الرقمية والصوتية، وضمان رحلات العملاء من البداية إلى النهاية. تدعم منصة Cyara دورة حياة تطوير البرامج بالكامل لتجربة العملاء، بدءًا من التصميم وحتى الاختبار الوظيفي واختبار الانحدار،...
Perfecto
perfecto.io
Perfecto by Perforce هي منصة اختبار تطبيقات الويب والهواتف المحمولة الأكثر ثقة في الصناعة. أصبحت استراتيجيات الاختبار المرقعة شيئًا من الماضي لأنه مع Perfecto، يستمتع المستخدمون بتجربة اختبار سلسة وشاملة من أي مكان في العالم. استفد من السحابة على مستوى المؤسسات للاختبار على الأجهزة الحقيقية أو الأجه...
CodiumAI
codium.ai
إنشاء اختبارات ذات معنى للمطورين المشغولين باستخدام CodiumAI، يمكنك الحصول على اختبارات غير تافهة (وتافهة أيضًا!) مقترحة مباشرة داخل IDE الخاص بك، حتى تتمكن من البرمجة بذكاء وإنشاء المزيد من القيمة والبقاء واثقًا عند الدفع. الكود، كما قصدته.
Testsigma
testsigma.com
Testsigma عبارة عن منصة قوية لأتمتة الاختبار مفتوحة المصدر تعمل خارج الصندوق وتتيح إنشاء اختبارات لتطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وواجهات برمجة التطبيقات في دقائق معدودة معدودة. تعمل منصة Testsigma الكاملة على توحيد جميع إمكانيات مجموعة الاختبار التقليدية المجزأة. - الاشتراك مباشرة على السحاب...
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io هو نظام إدارة اختبار من الجيل الجديد في البداية للاختبارات الآلية. يعد هذا حلاً قويًا لمزامنة اختباراتك الآلية واليدوية في مكان واحد والتعاون بشكل فعال مع الفريق. فهو يجعل أنشطة الاختبار مرئية وشفافة تمامًا لجميع أعضاء الفريق Dev، PM، BA. لقد ركز على الكثير من أساليب اختبار التحول إلى ال...
Cypress
cypress.io
Cypress هي أداة اختبار آلية للواجهة الأمامية، تم إنشاؤها للويب الحديث. فهو يوفر اختبارًا أفضل وأسرع وأكثر موثوقية لأي شيء يتم تشغيله في المتصفح. تم بناء Cypress على بنية جديدة تمامًا، ويعمل في نفس حلقة التشغيل مثل التطبيق الذي يتم اختباره - ويعمل على أي إطار عمل أمامي أو موقع ويب. يتعامل تطبيق Cypre...
Kualitee
kualitee.com
Kualitee عبارة عن منصة لإدارة الاختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الفرق على تبسيط عمليات الاختبار الخاصة بهم وتقديم برامج عالية الجودة بشكل أسرع. وهو يقدم مجموعة شاملة من الميزات، بما في ذلك إدارة حالة الاختبار وتنفيذ الاختبار وإدارة العيوب وإعداد التقارير والتحليلات. يقوم محرك الذكاء الاصطناع...
Test IO
test.io
لأكثر من عقد من الزمان، كانت Test IO شريكًا موثوقًا للاختبار لمئات من العلامات التجارية الشهيرة - حيث تتعاون بشكل وثيق لتقديم تجارب منتجات استثنائية للعملاء في جميع أنحاء العالم - مع توفير فرص احترافية أيضًا لأكثر من 400 ألف عضو (وآخذين في التزايد!) من مجتمعنا الدولي للاختبار الجماعي. منذ انضمامنا إ...
Testlio
testlio.com
Testlio هي شركة عالمية لاختبار البرمجيات ولديها حلول مثبتة في الاختبار اليدوي وأتمتة الاختبار واختبار البرامج المدمجة. يجمع نهجنا الفريد في الاختبار بين البشر والآلات لمساعدة المبتكرين الرقميين على تقديم منتجات عالية الجودة على نطاق واسع. في أي مكان. على أي جهاز. بأي لغة. عبر أي وسيلة دفع. يشمل عملا...
QA Wolf
qawolf.com
تقوم شركة QA Wolf بإنشاء اختبارات تلقائية شاملة لـ 80% من تدفقات المستخدم لديك خلال 4 أشهر فقط، وتحافظ عليها على مدار 24 ساعة يوميًا، وتوفر عمليات تشغيل متوازية غير محدودة على بنيتنا التحتية. هل ذكرنا أننا نضمن عدم وجود رقائق؟ نحن نفعل ذلك أيضا. ابدأ ببرنامج تجريبي مدته 90 يومًا يتضمن: خطة اختبار شا...
Tuskr
tuskr.app
Tuskr هو برنامج حديث لإدارة الاختبارات قائم على السحابة ويقدم مجموعة من الميزات لتحسين عمليات الاختبار الخاصة بك. اكتب حالات اختبار معبرة باستخدام نص منسق وجداول ولقطات شاشة. قم بإجراء عمليات تشغيل اختبار مرنة باستخدام جميع حالات الاختبار الخاصة بك أو مجموعة فرعية منها. التكامل بسلاسة مع أنظمة الدرد...
UserPeek
userpeek.com
يظهر برنامج UserPeek كأداة قوية لإجراء اختبارات قابلية الاستخدام عن بعد، مما يوفر منصة تسجل تجارب المستخدم الأصلية مع العديد من المنتجات. توفر هذه الأداة البديهية رؤية غير مفلترة لرحلة المستخدم، والتي أصبحت أكثر فعالية من خلال إمكاناتها المتقدمة لوضع العلامات والتعليقات التوضيحية، مما يؤدي إلى تبسيط...
Loop11
loop11.com
Loop11 عبارة عن منصة للبحث والاختبار في تجربة المستخدم تعمل على أتمتة بحث المستخدم لتقديم رؤى لتحسين تجارب المستخدم الرقمية. يتيح لك النظام الأساسي إعداد اختبارات تجربة المستخدم وتشغيلها بسرعة على أي موقع ويب أو مجال، بما في ذلك مواقع الويب المباشرة والنماذج الأولية وموقع الويب الخاص بمنافسك والمزيد...