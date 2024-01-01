أدوات اختبار البرمجيات - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تزود برامج اختبار البرمجيات فرق التطوير بالطرق والأدوات اللازمة لتقييم جودة مشاريع تطوير البرمجيات وتعزيزها. تساعد هذه الأدوات الفرق على تحديد ما إذا كان البرنامج قابلاً للاستخدام ويعمل بشكل صحيح ويلبي أهدافهم ويتوافق مع المتطلبات العامة. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تشتمل أدوات اختبار البرامج على حلول إدارة الاختبار مثل تتبع الأخطاء وبرامج إدارة المشاريع. توفر بعض الحلول ميزات تعمل على تحسين التعاون بين مختبري البرامج والمطورين. لتتبع أنشطة الاختبار وتحليل النتائج، توفر معظم الحلول التقارير ولوحات المعلومات بمقاييس ومؤشرات أداء رئيسية محددة مسبقًا. يعد التكامل مع أدوات الاختبار أو حلول التطوير الأخرى ميزة أساسية أيضًا. يدعم هذا التكامل الأنشطة الأساسية الأخرى في دورة حياة التطوير، مثل أتمتة البناء والتسليم المستمر والنشر المستمر.