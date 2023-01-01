WebCatalog
Daply

Daply

daply.co

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Daply على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

إنشاء، مشاركة، مكافأة. يسهّل Daply على الفرق اللامركزية إنشاء محتوى Web3 ونشره وإدارته.

الموقع الإلكتروني: daply.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Daply. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Snappa

Snappa

snappa.com

Campsite

Campsite

campsite.design

Wobaka

Wobaka

wobaka.com

Zerion

Zerion

zerion.io

Easyful

Easyful

easyful.com

ArcGIS StoryMaps

ArcGIS StoryMaps

storymaps.arcgis.com

Zaap

Zaap

zaap.ai

Pastelink.net

Pastelink.net

pastelink.net

ellty

ellty

ellty.com

Brevy Web

Brevy Web

brevy.com

Rise

Rise

rise.com

Snapshot

Snapshot

snapshot.org

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية