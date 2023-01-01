Zaap (المعروف سابقًا باسم Znaplink) هو البديل المجاني رقم 1 لـ Linktree. قم بإنشاء صفحة رئيسية مجانية عبر الإنترنت لربط المحتوى الخاص بك والروابط والمجتمع في موقع ويب واحد يسهل إدارته باستخدام رابط قصير واحد يمكنك مشاركته.

الموقع الإلكتروني: zaap.ai

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