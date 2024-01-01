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يُمكّن تطبيق Proposable شركتك من إنشاء جميع مقترحاتك وتتبعها والتوقيع عليها دون أي متاعب. بدءًا من إنشاء وإرسال مقترحات قابلة للتتبع على شبكة الإنترنت وحتى إتمام الصفقة باستخدام التوقيعات الإلكترونية المتكاملة، يعمل تطبيق Proposable على أتمتة عملية الاقتراح بأكملها.

الموقع الإلكتروني: proposable.com

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