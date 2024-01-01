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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nav على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Join the millions of small business owners using Nav to improve their business's financial health to access the funding options they need to run their business.

الموقع الإلكتروني: nav.com

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