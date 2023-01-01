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Airbase

Airbase

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الموقع الإلكتروني: airbase.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Airbase على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تجمع Airbase بين دفع الفواتير وبطاقات الشركات والمبالغ المستردة في منصة واحدة مع سير عمل الموافقة وأتمتة المحاسبة وإعداد التقارير.

الموقع الإلكتروني: airbase.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Airbase. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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