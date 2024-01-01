WegoPro هي عبارة عن منصة ثورية تهدف إلى تحديث وتبسيط رحلات العمل والنفقات. تحظى WegoPro بثقة الشركات الرائدة في جميع أنحاء العالم، وتقدم حلاً شاملاً لإدارة سفريات الشركات وإدارة النفقات. سفر الشركات: يتيح لك WegoPro حجز رحلات عملك وإدارتها والتحكم فيها بسهولة - مخزون ضخم وواجهة حديثة وجميع الضوابط والتوازنات التي تحتاجها. مع أكثر من 800 شركة طيران و600000 فندق للاختيار من بينها، تقدم WegoPro أفضل مخزون للسفر. ومن خلال واجهة المستخدم الحديثة الخاصة بنا، يمكنك الانضمام وبدء الحجز على الفور. إدارة النفقات: مع نفقات WegoPro، يمكنك إرسال النفقات أثناء التنقل، والموافقة عليها بنقرة واحدة، والحصول على جميع البيانات المتدفقة إلى أنظمة المحاسبة الخاصة بك - مما يجعل الجميع أكثر كفاءة بكثير من ذي قبل. تم تصميم نفقات WegoPro لتكون مرنة. يمكنك استخدامه بمفرده أو مع Business Travel. متاح عبر الويب وiOS وAndroid. تعرف على المزيد على www.wegopro.com

الموقع الإلكتروني: wegopro.com

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