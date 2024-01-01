تساعد Weel الشركات الأسترالية على إدارة الإنفاق باستخدام بطاقات Visa Business الافتراضية ودفع الفواتير وإعداد تقارير النفقات وتسديد تكاليف الهاتف المحمول. قم بإصدار بطاقات افتراضية على الفور لأعضاء الفريق وقم بأتمتة تقارير النفقات الخاصة بك عن طريق التقاط صور للإيصالات ثم إرسالها مباشرة إلى نظام المحاسبة الخاص بك. يمكن للموظفين إجراء عمليات شراء للشركة بسعر صرف العملات الأجنبية الرائد في السوق في أي مكان تقبل فيه Visa، بينما تظل أنت وفريقك المالي متحكمين في الميزانيات وحدود الإنفاق وقواعد الموافقة وتتبع الفواتير في الوقت الفعلي.

الموقع الإلكتروني: letsweel.com

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