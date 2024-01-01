Weel

Weel

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الموقع الإلكتروني: letsweel.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Weel على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تساعد Weel الشركات الأسترالية على إدارة الإنفاق باستخدام بطاقات Visa Business الافتراضية ودفع الفواتير وإعداد تقارير النفقات وتسديد تكاليف الهاتف المحمول. قم بإصدار بطاقات افتراضية على الفور لأعضاء الفريق وقم بأتمتة تقارير النفقات الخاصة بك عن طريق التقاط صور للإيصالات ثم إرسالها مباشرة إلى نظام المحاسبة الخاص بك. يمكن للموظفين إجراء عمليات شراء للشركة بسعر صرف العملات الأجنبية الرائد في السوق في أي مكان تقبل فيه Visa، بينما تظل أنت وفريقك المالي متحكمين في الميزانيات وحدود الإنفاق وقواعد الموافقة وتتبع الفواتير في الوقت الفعلي.
الفئات:
Finance
برامج إدارة النفقات

الموقع الإلكتروني: letsweel.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Weel. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

Qonto

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Moss

Moss

getmoss.com

Unido

Unido

unido.us

B4B Payments

B4B Payments

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ExpenseOnDemand

ExpenseOnDemand

expenseondemand.com

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