Wildix هي شركة عالمية تعمل في مجال الاتصالات وتتخصص في منتجات نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت. تقوم الشركة بإنشاء وتطوير تطبيقات الاتصالات الموحدة وCEBP.

الموقع الإلكتروني: wildix.com

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