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trivago

trivago

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الموقع الإلكتروني: trivago.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من trivago على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Trivago N. V.، يتم تسويقها بتصميم صغير باسم trivago، وهي شركة تكنولوجيا هولندية عبر وطنية متخصصة في الخدمات والمنتجات المتعلقة بالإنترنت في مجالات الفنادق والسكن والبحث الوصفي. تمتلك شركة السفر الأمريكية Expedia Group أغلبية أسهم الشركة. تأسست الشركة في هولندا.

الموقع الإلكتروني: trivago.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ trivago. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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