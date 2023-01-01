يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من trivago على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Trivago N. V.، يتم تسويقها بتصميم صغير باسم trivago، وهي شركة تكنولوجيا هولندية عبر وطنية متخصصة في الخدمات والمنتجات المتعلقة بالإنترنت في مجالات الفنادق والسكن والبحث الوصفي. تمتلك شركة السفر الأمريكية Expedia Group أغلبية أسهم الشركة. تأسست الشركة في هولندا.

الموقع الإلكتروني: trivago.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ trivago. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.