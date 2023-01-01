trivago
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الموقع الإلكتروني: trivago.com
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Trivago N. V.، يتم تسويقها بتصميم صغير باسم trivago، وهي شركة تكنولوجيا هولندية عبر وطنية متخصصة في الخدمات والمنتجات المتعلقة بالإنترنت في مجالات الفنادق والسكن والبحث الوصفي. تمتلك شركة السفر الأمريكية Expedia Group أغلبية أسهم الشركة. تأسست الشركة في هولندا.
الموقع الإلكتروني: trivago.com
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