Mobivate هي شركة عالمية رائدة في مجال رسائل الهاتف المحمول، وهي متخصصة في الرسائل النصية القصيرة الجماعية، والتسويق عبر الهاتف المحمول، والرسائل النصية القصيرة ذات الأسعار المميزة، والرموز القصيرة، وخدمات فواتير الهاتف المحمول.

الموقع الإلكتروني: mobivate.com

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