WebCatalog
mobivate

mobivate

mobivate.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من mobivate على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Mobivate هي شركة عالمية رائدة في مجال رسائل الهاتف المحمول، وهي متخصصة في الرسائل النصية القصيرة الجماعية، والتسويق عبر الهاتف المحمول، والرسائل النصية القصيرة ذات الأسعار المميزة، والرموز القصيرة، وخدمات فواتير الهاتف المحمول.

الموقع الإلكتروني: mobivate.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ mobivate. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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