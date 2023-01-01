WebCatalog
Introwise

Introwise

introwise.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Introwise على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

جدولة سهلة لك ولعملائك. وقتك ثمين جدًا، استخدمه لتوسيع عملك. سوف نتأكد من أن الأمور اليومية تسير بسلاسة. نحن نطلق العنان لطاقاتك الإبداعية حتى تتمكن من التفكير في الصورة الكبيرة: الحصول على أموال مقابل القيام بما تحب. الآن لديك أخيرًا الوقت للتعمق في جميع المشاريع التي كنت تؤجلها: استبيانات ما بعد الجلسة، أو مقاطع الفيديو الترويجية، أو العروض التقديمية الأكثر جاذبية، أو مجرد الحصول على قسط كافٍ من النوم.

الموقع الإلكتروني: introwise.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Introwise. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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