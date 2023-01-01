WebCatalog
Morning

Morning

morning.so

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Morning على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ذكاء العملاء للأتمتة. يساعدك برنامج Morning على فهم عملائك وبناء عمليات التشغيل الآلي التي تحول فرصك إلى تحويلات وترقيات. إنه يتصل مباشرة بـ Zapier لذا لا يتعين عليك أن تكون مطورًا لبدء استخدامه.

الموقع الإلكتروني: morning.so

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Morning. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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