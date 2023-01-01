ذكاء العملاء للأتمتة. يساعدك برنامج Morning على فهم عملائك وبناء عمليات التشغيل الآلي التي تحول فرصك إلى تحويلات وترقيات. إنه يتصل مباشرة بـ Zapier لذا لا يتعين عليك أن تكون مطورًا لبدء استخدامه.

الموقع الإلكتروني: morning.so

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