بدائل - RepTrak

Qwoted

qwoted.com

Qwoted عبارة عن منصة مجانية تساعد الصحفيين على التواصل والتعاون مع خبراء الموضوع (والعلاقات العامة التي تمثلهم) عندما يعملون على قصة ما. ضمن شبكتنا الخاصة، يمكن للصحفيين طرح سؤال ومراجعة العديد من العروض التقديمية وكتم المحادثات عندما يكون لديك ما تحتاجه. يقوم Qwoted تلقائيًا بإنشاء مجموعة من أعمالك...