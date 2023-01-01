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Isentia

Isentia

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الموقع الإلكتروني: isentia.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Isentia على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Isentia’s media intelligence solution provides a comprehensive media monitoring, analytics & insights service across online, TV, radio, social media, & print.

الموقع الإلكتروني: isentia.com

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