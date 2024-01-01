Awardo
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الموقع الإلكتروني: awardo.co
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Awardo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Awardo هي شركة أوروبية توفر سوقًا B2B لتقنيات الأعمال المعتمدة. تم إنشاء النظام الأساسي القائم على المراجعة لتسهيل عملية البحث، وتوفير حلول برمجية ومقدمي خدمات موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. تقع الشركة في رومانيا على مفترق طرق وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا، في العاصمة بوخارست، وتطمح إلى أن تصبح منصة المراجعة الأولى في المنطقة لتقنيات الأعمال.
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الموقع الإلكتروني: awardo.co
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