بدائل - Awardo

DiscoverCloud

discovercloud.com

يجد صانعو القرار برامج وأدوات الأعمال ويقارنونها عبر عشرات الفئات، بما في ذلك: إدارة علاقات العملاء، وإدارة المشاريع، وذكاء المبيعات، وأتمتة التسويق، وذكاء الأعمال، وبرامج التجارة الإلكترونية، والفواتير، والفواتير، وإدارة الأصول البديلة، والمراقبة الاجتماعية، وتحسين محركات البحث، ومكاتب المساعدة، وا...