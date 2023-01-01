لم يكن دمج بياناتك أسهل من أي وقت مضى. يمكن لـ DataDistillr قراءة بياناتك أينما كانت. باستخدام DataDistillr كمحرك بيانات مركزي، يكتسب عملك أداة تعاونية لإنشاء استعلامات علائقية ومخططات ديناميكية وواجهة برمجة تطبيقات قابلة للتخصيص.

الموقع الإلكتروني: datadistillr.com

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