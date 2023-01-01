لم تكن صياغة مطالبات Midjourney الجميلة أسهل من أي وقت مضى. يعد إنشاء موجه Midjourney أمرًا سهلاً مثل كتابة تغريدة. لدينا واجهة بسيطة وبديهية تسمح لك بإنشاء مطالبة Midjourney جميلة في دقائق.

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