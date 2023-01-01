WebCatalog
Headlime

Headlime

headlime.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Headlime على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

لم تكن كتابة النسخة أسهل من أي وقت مضى. كتابة نسخة تستغرق وقتا طويلا وصعبة. يمكن للذكاء الاصطناعي في Headlime أن يأخذ أفكارك ويحولها إلى كلمات، مما يوفر لك الكثير من الوقت حتى تتمكن من التركيز على ما يهم: عملك!

الموقع الإلكتروني: headlime.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Headlime. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Auratikum

Auratikum

app.auratikum.com

Figstack

Figstack

figstack.com

Aify.co

Aify.co

aify.co

TeuxDeux

TeuxDeux

teuxdeux.com

BeforeSunset AI

BeforeSunset AI

app.beforesunset.ai

Wordtune

Wordtune

app.wordtune.com

Motion

Motion

app.usemotion.com

Employer Flexible myHR

Employer Flexible myHR

hris.employerflexible.com

Ploi

Ploi

ploi.io

Apination

Apination

my.apination.com

CloudTrucks

CloudTrucks

app.cloudtrucks.com

Noonshot

Noonshot

prompt.noonshot.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية