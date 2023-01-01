لم تكن كتابة النسخة أسهل من أي وقت مضى. كتابة نسخة تستغرق وقتا طويلا وصعبة. يمكن للذكاء الاصطناعي في Headlime أن يأخذ أفكارك ويحولها إلى كلمات، مما يوفر لك الكثير من الوقت حتى تتمكن من التركيز على ما يهم: عملك!

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