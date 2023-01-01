WebCatalog
Auratikum

Auratikum

app.auratikum.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Auratikum على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يمكن أن تكون الكتابة الأكاديمية عملية طويلة، وذلك لسبب وجيه! ولكن لماذا تضيع الوقت الثمين والطاقة في البحث عن الملاحظات وإدارة الاستشهادات وتنظيم أفكارك؟ Auratikum هو مساعدك الشخصي الشامل للكتابة الورقية، حتى تتمكن من التركيز بشكل أكبر على ما يهم ودعنا ندير الباقي.

الموقع الإلكتروني: auratikum.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Auratikum. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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