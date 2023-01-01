WebCatalog
Aify.co

Aify.co

aify.co

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Aify.co على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

لم يكن إنشاء المقالات المكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي أسهل من أي وقت مضى. قم ببساطة وبسرعة بإنشاء مقالات متوافقة مع تحسين محركات البحث (SEO) لمدونتك المشار إليها على Google وأخبار Google ومحركات البحث الأخرى. احصل على مقال يكتبه الذكاء الاصطناعي في دقائق معدودة، كما لو أنه كتبه كاتب محترف.

الموقع الإلكتروني: aify.co

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