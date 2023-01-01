WebCatalog
Texta

Texta

texta.ai

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Texta على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Texta - كاتب مدونة يعمل بالذكاء الاصطناعي ومولد أفكار المقالات.

الموقع الإلكتروني: texta.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Texta. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

AI Majic

AI Majic

aimajic.com

AtOnce

AtOnce

atonce.com

Autoblogging.ai

Autoblogging.ai

autoblogging.ai

Sassbook

Sassbook

sassbook.com

Typli.ai

Typli.ai

typli.ai

Writeseed

Writeseed

writeseed.com

Kafkai

Kafkai

kafkai.com

AI Essay Writer

AI Essay Writer

essaywriters.ai

DreamPress

DreamPress

dreampress.ai

Bramework

Bramework

bramework.com

Epagestore.AI

Epagestore.AI

epagestore.ai

Visla

Visla

visla.us

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية