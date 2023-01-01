WebCatalog
DreamPress

DreamPress

dreampress.ai

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DreamPress على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

إنشاء قصص مخصصة عن أي شيء. قم بإنشاء قصتك الشخصية على الفور باستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بنا. كاتب قصصي. قم بإنشاء قصص تكون فيها أنت الشخصية الرئيسية. توليد صور لأي شيء. DreamPress هو كاتب قصة مجاني يعمل بالذكاء الاصطناعي. مثل ChatGPT للقصص أو برنامج الدردشة الآلي الخاص بك للقصص. ChatGPT لكتابة القصص الخيالية. إنشاء منشئ قصة مغامرة وذكاء اصطناعي. مولد قصة الخيال. الذكاء الاصطناعي. كاتب قصة رومانسية أو A.I. كاتب القصة المثيرة. قم بالدردشة ولعب الأدوار من خلال وضع الدردشة مع شخصيات الذكاء الاصطناعي. مثل شخصية منظمة العفو الدولية دون قيود. وضع الدردشة NSFW AI. نموذج مصاحب للذكاء الاصطناعي ودردشة خيالية مع شخصيات الذكاء الاصطناعي حول أي شيء. إنه مجاني للبدء.

الموقع الإلكتروني: dreampress.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DreamPress. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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