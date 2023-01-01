تتيح لك الحلقة أن تعيش قصصك بالحب والرومانسية والمغامرة والدراما. ألن يكون من المدهش لو كنت شخصية في قصتك المفضلة؟ تتيح لك الحلقة القيام بذلك من خلال ما يزيد عن 150.000 قصة مثيرة للاهتمام، حيث يمكنك تحديد الاختيارات المهمة. يتيح لك Episode Studio أن تصبح مبدعًا وتكتب قصصك الخاصة!

الموقع الإلكتروني: home.episodeinteractive.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Episode Studio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.