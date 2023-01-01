WebCatalog
Episode Studio

Episode Studio

home.episodeinteractive.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Episode Studio على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تتيح لك الحلقة أن تعيش قصصك بالحب والرومانسية والمغامرة والدراما. ألن يكون من المدهش لو كنت شخصية في قصتك المفضلة؟ تتيح لك الحلقة القيام بذلك من خلال ما يزيد عن 150.000 قصة مثيرة للاهتمام، حيث يمكنك تحديد الاختيارات المهمة. يتيح لك Episode Studio أن تصبح مبدعًا وتكتب قصصك الخاصة!

الموقع الإلكتروني: home.episodeinteractive.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Episode Studio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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