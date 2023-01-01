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libri7.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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استمتع بقراءة جميع حلقات الحب والحلقات الرومانسية عبر الإنترنت مجانًا على Libri. Libri هي حلقات جيبك الرومانسية لرواية المستذئب، ورواية مصاص الدماء، والحلقات الرومانسية، وقصص الرئيس التنفيذي (الملياردير)، والروايات الخيالية، والخيال الخيالي.

الموقع الإلكتروني: libri7.com

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