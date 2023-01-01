WebCatalog
MangaToon

MangaToon

mangatoon.mobi

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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MangaToon هو تطبيق مجاني لقراءة القصص المصورة والمانهوا والمانهوا والمانجا. منصة موثوقة لتستمتع بجميع أنواع القصص المصورة والروايات وقصص الدردشة!

الموقع الإلكتروني: mangatoon.mobi

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