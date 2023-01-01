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Amar Chitra Katha

Amar Chitra Katha

digital.amarchitrakatha.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Amar Chitra Katha على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

باستخدام تطبيق ACK Comics، يمكنك الآن شراء عناوين فردية على الفور أو الاشتراك لقراءة المئات من القصص المصورة الرقمية Amar Chitra Katha. تتيح لك ميزة الاشتراك الجديدة تمامًا الوصول إلى القصص المصورة المفضلة لديك بأقل من ربع السعر. يمكنك الاستمتاع بخطط الاشتراك لدينا التي تبدأ بسعر منخفض يصل إلى 30 دولارًا أو 1999 روبية هندية للوصول الكامل إلى أكثر من 300 عنوان!

الموقع الإلكتروني: digital.amarchitrakatha.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Amar Chitra Katha. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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