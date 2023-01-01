japanese.io

إتقان اللغة اليابانية من خلال القراءة. استمتع بقراءة جميع أنواع النصوص باللغة اليابانية. ابحث عن أي كلمة بنقرة واحدة. لا بد منه للمتعلمين المتوسطة والمتقدمة. يعمل في المتصفح على أي جهاز.

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