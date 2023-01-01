WebCatalog
japanese.io

japanese.io

japanese.io

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

إتقان اللغة اليابانية من خلال القراءة. استمتع بقراءة جميع أنواع النصوص باللغة اليابانية. ابحث عن أي كلمة بنقرة واحدة. لا بد منه للمتعلمين المتوسطة والمتقدمة. يعمل في المتصفح على أي جهاز.

الموقع الإلكتروني: japanese.io

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