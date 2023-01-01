Meteograms

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تطبيق عبر الإنترنت لإنشاء ميتيوجرام (تنبؤات جوية رسومية) لأي مكان على وجه الأرض... فقط انقر في أي مكان على الخريطة التفاعلية أو ابحث عن موقعك في مربع البحث.

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