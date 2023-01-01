Weather Spark

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الطقس على مدار السنة في أي مكان على وجه الأرض. تقارير المناخ مع الطقس حسب الشهر واليوم وحتى الساعة. رائعة للتخطيط للمناسبات والرحلات!

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