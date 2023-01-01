Wikimapia عبارة عن خريطة قابلة للتحرير عبر الإنترنت - يمكنك وصف أي مكان على وجه الأرض. أو فقط تصفح الخريطة واكتشف عددًا كبيرًا من الأماكن المحددة بالفعل.

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