مشاركة الرمز من أي جهاز يتيح لك Trinket تشغيل التعليمات البرمجية وكتابتها في أي متصفح وعلى أي جهاز.

الموقع الإلكتروني: trinket.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Trinket. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.