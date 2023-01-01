PythonAnywhere

استضافة وتشغيل وبرمجة لغة بايثون في السحابة! ابدأ مجانًا. تتيح لك خطتنا الأساسية الوصول إلى الأجهزة التي تم تثبيت بيئة Python الكاملة عليها بالفعل. يمكنك تطوير واستضافة موقع الويب الخاص بك أو أي كود آخر مباشرة من متصفحك دون الحاجة إلى تثبيت البرامج أو إدارة الخادم الخاص بك.

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