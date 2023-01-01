Crontask عبارة عن منصة تشبه crontab كخدمة (PaaS) تمكنك من جدولة نصوص Node.js أو Python الدورية بدون خادم مخصص أو VPS.

الموقع الإلكتروني: crontask.io

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