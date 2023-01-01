WebCatalog
Crontask

Crontask

crontask.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Crontask على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Crontask عبارة عن منصة تشبه crontab كخدمة (PaaS) تمكنك من جدولة نصوص Node.js أو Python الدورية بدون خادم مخصص أو VPS.

الموقع الإلكتروني: crontask.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Crontask. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

PythonAnywhere

PythonAnywhere

pythonanywhere.com

ServerAvatar

ServerAvatar

serveravatar.com

Airplane

Airplane

airplane.dev

Engine Yard

Engine Yard


Rollbar

Rollbar


Streamlit

Streamlit

streamlit.io

Heroku

Heroku

heroku.com

Defer

Defer

defer.run

mBlock

mBlock

mblock.makeblock.com

onu

onu

joinonu.com

Ditto

Ditto

ditto.live

Dinahosting

Dinahosting

dinahosting.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية