طريقة أسرع لإنشاء تطبيقات البيانات ومشاركتها. يقوم Streamlit بتحويل البرامج النصية للبيانات إلى تطبيقات ويب قابلة للمشاركة في دقائق. كل ذلك في بيثون النقي. لا حاجة إلى خبرة في الواجهة الأمامية.

الموقع الإلكتروني: streamlit.io

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