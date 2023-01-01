WebCatalog
Streamlit

Streamlit

share.streamlit.io

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Streamlit على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

طريقة أسرع لإنشاء تطبيقات البيانات ومشاركتها. يقوم Streamlit بتحويل البرامج النصية للبيانات إلى تطبيقات ويب قابلة للمشاركة في دقائق. كل ذلك في بيثون النقي. لا حاجة إلى خبرة في الواجهة الأمامية.

الموقع الإلكتروني: streamlit.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Streamlit. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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