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MediathekViewWeb

MediathekViewWeb

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: mediathekviewweb.de

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MediathekViewWeb على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

MediathekViewWeb عبارة عن واجهة متصفح بسيطة للوصول إلى قائمة الأفلام الخاصة بمشروع MediathekView. وعلى عكس MediathekView، لا يحتاج MediathekViewWeb إلى تثبيت برنامج أو تنزيل قائمة أفلام، وبالتالي فإن البحث متاح على الفور في المتصفح. نظرًا لأن الاستعلام يتم على الخادم، فإن متطلبات الجهاز النهائي (المتصفح) تكون ضئيلة، ولأنه لا يلزم تثبيت Java، يمكن أيضًا استخدام موقع الويب على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: mediathekviewweb.de

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MediathekViewWeb. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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