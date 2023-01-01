MediathekViewWeb عبارة عن واجهة متصفح بسيطة للوصول إلى قائمة الأفلام الخاصة بمشروع MediathekView. وعلى عكس MediathekView، لا يحتاج MediathekViewWeb إلى تثبيت برنامج أو تنزيل قائمة أفلام، وبالتالي فإن البحث متاح على الفور في المتصفح. نظرًا لأن الاستعلام يتم على الخادم، فإن متطلبات الجهاز النهائي (المتصفح) تكون ضئيلة، ولأنه لا يلزم تثبيت Java، يمكن أيضًا استخدام موقع الويب على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: mediathekviewweb.de

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